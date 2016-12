Wetter in Stuttgart und Region Kalt und sonnig ins Wochenende

Von red 03. Dezember 2016 - 08:51 Uhr

So schön kann ein winterlicher Sonnenaufgang sein. Foto: dpa

Bestes Winter-Ausflugswetter: Kalt, sonnig und trocken startet das Wochenende. Hier gibt es alle Infos zum Wetter in Stuttgart und der Region.

Samstag, 03.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages kommt dann aber immer mehr die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 1 und 3 Grad. Auf der Alb sind es noch minus 1 bis plus 1 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

Nachts ist es meist sternenklar. Zum Teil bildet sich Nebel und Reifglätte. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 7 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die ruhige Hochdruckwetterlage beschert uns einen erholsamen Schlaf. Dadurch wacht man morgens ausgeschlafen auf, womit auch Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhöht sind. Das allgemeine Befinden ist gut. Wer sich im Freien bewegt, kurbelt zudem den Kreislauf an. Morgens und nachts muss man sich allerdings vor der Kälte schützen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Sonntag beginnt örtlich mit Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint aber die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Am Montag scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen aber auch zeitweise Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag scheint in vielen Regionen von Anfang an die Sonne, die Zahl der Wolken ist eher gering. Im Nordwesten, am Nieder- und Hochrhein sowie im Voralpenland dagegen halten sich oft zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Bis zum Abend breiten die sich über den Norden oft aus, immerhin bleibt es überwiegend trocken. Es weht ein schwacher, im Südwesten und Süden mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

