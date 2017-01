Wetter in Stuttgart und Region Januar ist dieses Jahr wohl kälter als üblich

Von kaf 23. Januar 2017 - 15:31 Uhr

Der Januar bleibt auch bis zum Ende wohl so kalt wie bisher. Bleibt die Hochwetterlage bis Ende Januar unverändert, wird der Monat kälter als sonst ausfallen. So wird das Wetter in Stuttgart und Region in den kommenden Tagen.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Die kalten Temperaturen und das bisherige Wetter der vergangenen Januartage bleiben in Stuttgart und Region erst einmal beständig. Das heißt konkret, dass das Hoch, das trockene Kälte aus dem Osten zu uns bringt, für eine stabile Wetterlage mit weiterhin eisigen Temperaturen sorgt. Die Sonne soll auch im Lauf der Woche zu sehen sein, „aber es kann zunehmend Hochnebel geben, der sich nachts bildet und über den Tag halten kann“, sagt Meterologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Dann steigen die Temperaturen tagsüber nur gering an.

Mehr zum Thema

Eventuell wieder mehr Sonne am Mittwoch

Besonders am Boden sammle sich momentan die kalte Luftmasse, die auch in den kommenden Tagen weiterhin zu minus neun Grad Celsius in der Nacht in Stuttgart führt. Eventuell wird es nachts ein Grad Celsius wärmer, tagsüber sollen die Temperaturen aber auch nur gering steigen: „Wir kommen in den nächsten Tagen in Stuttgart nicht aus dem Frost heraus, tagsüber wird es etwa minus 5 Grad Celsius geben“, prognostiziert Jäger. Gegen Mittwoch könne es sein, dass es etwas wärmer werde, da dann mehr Sonne zu sehen sei. Dann soll es maximale Temperaturen von minus ein oder minus zwei Grad Celsius geben.

Eine Wetteränderung gibt es eventuell am Wochenende: „Es kann sein, dass es am Samstag oder Sonntag Niederschlag und aufgrund des Hochnebels sogenannten Schneegriesel gibt“, sagt Jäger. Dies sei aber bisher nicht konkret zu bestimmen. Schnee sei laut DWD in den kommenden Tagen nicht zu erwarten.

Auf der Alb bleibt es ähnlich kalt

Auf der Alb sollen die Temperaturen in dieser Woche ebenfalls ähnlich sein wie bisher und bei neun bis acht Grad Minus liegen. Je höher die Lage, desto mehr Sonne scheine und so sei es möglich, dass in 800 bis 1000 Metern Höhe auch Temperaturen nur knapp unter dem Nullpunkt erreicht werden.

Bleibt die Frage, ob dieser Januar besonders kalt in Stuttgart und Region ist? Statistiken des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass der Normalwert im Januar bei 0,5 Grad Celsius an der Messstation in Stuttgart-Schnarrenberg liegt. Dies ist ein Mittelwert, der alle Temperaturen – also Tiefst-, Höchst- und Normalwerte – eint. Momentan liege der Januar 2017 bei minus 2,6 Grad Celsius an der Messstelle Stuttgart-Schnarrenberg; also 3,1 Grad Celsius kälter als im Durschnitt. „Wenn die Wetterlage in den letzten Tagen des Januars so bleibt wie bisher, ist der Januar definitiv kälter als sonst“, bestätigt Jäger.

Die unveränderte Wetterlage ändert auch erst einmal nichts am Feinstaub in Stuttgart.