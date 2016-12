Wetter in Stuttgart und Region Immer wieder fällt leichter Sprühregen

Von red 13. Dezember 2016 - 06:37 Uhr

Immer wieder gibt es vereinzelte Regenschauer am Dienstag.Foto: dpa

Nur sehr langsam löst sich der Nebel auf in Stuttgart und der Region. Immer wieder fällt örtlich leichter Sprühregen.

Dienstag, 13.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nur langsam lösen sich Nebel und Hochnebel auf, und örtlich kann auch etwas fällt sogar etwas Sprühregen. In den höheren Lagen der Alb zeigt sich aber meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 3 und 5 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

Teils kommen die Sterne hervor, teils bildet sich Nebel oder Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Personen fühlen sich zurzeit trotz ausreichenden Schlafes müde und schlapp. Das führt häufig zu einer herabgesetzten Konzentrations- und einer geringeren Leistungsfähigkeit. Wetterfühlige leiden auch verstärkt unter Kreislaufbeschwerden. Sonst hat das Wetter nur einen geringen Einfluss auf das Wohlbefinden.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 4 und 8 Grad. Der Donnerstag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, im Laufe des Tages kommt aber immer mehr die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag zeigt sich im Tagesverlauf teilweise im Osten sowie zwischen dem Schwarzwald und Voralpenland auch mal längere Zeit die Sonne. Sonst bleibt es häufig bewölkt oder trübe. Im Norden und Westen fällt hier und da ein wenig Regen oder Sprühregen. Auch über der Mitte und im Südwesten steigt die Regenwahrscheinlichkeit nur etwas an. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Süd- bis Südwestwind.

