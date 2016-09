Wetter in Stuttgart und Region Gute Aussichten für das lange Wochenende

Von red 30. September 2016 - 12:13 Uhr

Sonne und einzelne Wolken bestimmen das Wetter in Stuttgart und der Region in den kommenden Tagen.Foto: dpa

Passend zum langen Wochenende zeigt sich das Wetter in Stuttgart und der Region noch einmal von seiner schöneren Seite. Aber nicht alle Tage werden sonnig.

Stuttgart - Ein langes Wochenende steht vor der Tür und passend dazu zeigt sich in Stuttgart und der Region das Wetter von seiner schönen Seite. Ideal, um die letzten, warmen Herbsttage zu genießen oder auf dem Cannstatter Volksfest zu feiern.

Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab. Gegen Abend verdichtet sich die Wolkendecke und es kann zu leichten Schauern kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 30 Prozent und die Temperaturen steigen noch einmal auf bis zu 23 Grad an.

Der Samstag startet mit etwas mehr Regen, der aber gegen Nachmittag wieder nachlässt. Die Wolken machen dann Platz für die Sonne und bei Höchstwerten um 20 Grad bleibt es angenehm warm für diese Jahreszeit.

Wechselhaft wird es auch am Sonntag. Uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten, kurzen Schauern in Stuttgart und der Region. Ab Nachmittag wird es deutlich sonniger und die gute Nachricht: das bleibt auch in der kommenden Woche so.

Pünktlich zum Feiertag am Montag zeigt sich die Sonne, nach Auflösung der Nebelfelder am Morgen, häufiger. Die Temperaturen pendeln sich bei 18 Grad ein.