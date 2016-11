Wetter in Stuttgart und Region Grau in Grau startet das Wochenende

26. November 2016

Bei nebligem Wetter laufen Schafe über einen Deich bei Klanxbüll in Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder

Der Herbst zeigt sich von seiner grauen Seite, nur selten kommt die Sonne durch. Zurzeit werden Herz und Kreislauf stark belastet. Menschen mit hohen Blutdruckwerten sollten sich schonen.Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 26.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Oft halten sich dichte Wolken, auf der Alb hält sich gebietsweise dichter Nebel. Vereinzelt fällt etwas Nieselregen. Nur örtlich zeigt sich im Laufe des Tages mal für kurze Zeit die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen an Rems und Murr zwischen 8 und 10 Grad. Auf der Alb sind es 3 bis 7 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zeigt sich der Himmel wolkenverhangen, es bleibt aber zumindest weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit werden Herz und Kreislauf stark belastet. Personen mit hohen Blutdruckwerten sollten sich daher schonen. Rheumakranke leiden unter einer Verschlimmerung ihrer Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige müssen mit Kopfschmerzen rechnen. Auch die Atemwege werden in hohem Maße belastet, was Asthmatikern zu schaffen macht.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen halten sich viele Wolken, und es fällt auch mal etwas Regen oder Nieselregen. Maximal 8 Grad werden erreicht. Zu Wochenbeginn setzt sich freundliches aber kaltes Hochdruckwetter bei uns durch. Die Temperaturen steigen tagsüber nur noch wenig über 0 Grad. In den Nächten gibt es Frost bis minus 5 Grad. Auf der Alb wird es sogar noch kälter.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag setzt sich nur ganz vereinzelt die Sonne im äußersten Norden und Südwesten durch. Sonst überwiegen Nebel- oder Hochnebelfelder. Von der Küste steigt die Schauerwahrscheinlichkeit an, im Süden fällt vereinzelt etwas Nieselregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Küstennähe in Böen frisch bis stark aus unterschiedlichen Richtungen.

