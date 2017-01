Wetter in Stuttgart und Region Es wird immer kälter

15. Januar 2017

In Stuttgarts Wäldern herrscht der Frost.Foto: www.7aktuell.de/Timo Reichert

Da gibt es kein Vertun: Der Winter hält Einzug - mit allem, was er hat. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 15.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Wolken überwiegen, und die Sonne kann sich nur hin und wieder für kurze Zeit durchsetzen. Ab und zu gehen Schneeschauer nieder. Stellenweise können Straßen und Wege glatt sein. Die Temperaturen erreichen an Neckar und Rems bis zu plus 1 Grad. Auf der Alb herrscht Dauerfrost. Der Wind weht schwach aus Südwest.

In der Nacht zeigt sich der Himmel überwiegend stark bewölkt, und zeitweise fällt Schnee. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 6 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Asthmatiker werden zurzeit besonders geplagt und müssen mit Atemproblemen rechnen. Bei erhöhten Blutdruckwerten können sich heute Kreislaufbeschwerden einstellen, daher sollten sich Personen mit einer entsprechenden Vorbelastung möglichst schonen. Bei Rheumakranken verschlimmern sich die Schmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich etwas Sonnenschein und dichte Wolken ab. Dabei fällt ab und zu etwas Schnee. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Am Dienstag entwickeln sich bei wechselnder Bewölkung einzelne Schneeschauer. Die Temperaturen steigen auf minus 4 bis minus 2 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, und vor allem über der Mitte und im Süden fällt immer mal wieder Schnee. Dabei gibt es vor allem im Nordstau der Mittelgebirge und an den Alpen noch mal einige Zentimeter Neuschnee. Auch im Osten schneit es noch gebietsweise. Streckenweise besteht Eis- und Schneeglätte. Am freundlichsten ist es in Schleswig-Holstein. Dort kommt es nur noch vereinzelt zu Schneeschauern. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen teilweise noch frisch bis stark aus Nord bis West.

