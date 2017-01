Wetter in Stuttgart und Region Es kann weiterhin glatt sein

Von red 09. Januar 2017 - 06:14 Uhr

Es bleibt winterlich in Stuttgart und der Region.Foto: dpa

Die Temperaturen steigen leicht - auf den Straßen gilt es deshalb besonders vorsichtig zu sein. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 09.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zunächst überwiegen bei uns noch Wolken, und vereinzelt fällt etwas Schnee. Im Laufe des Tages wird es aber etwas freundlicher, und die Sonne kommt noch örtlich kurze Zeit zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen an Neckar, Rems und Murr Werte bis zu plus 2 Grad. Auf der Alb herrscht leichter Dauerfrost. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Stellenweise können Straßen und Wege glatt sein.

In der Nacht ist es teils neblig-trüb, teils aber auch gering bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 4 und minus 7, auf der Alb örtlich unter minus 10 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Menschen fühlen sich zurzeit schnell müde und matt. Dadurch sind in vielen Fällen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Außerdem besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten. Wetterfühlige müssen sich auch auf Kreislaufbeschwerden einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ziehen Wolken heran, und es fällt auch mal etwas Schnee. Mit Höchsttemperaturen bis plus 1 Grad bleibt es winterlich kalt. Am Mittwoch ziehen schon die nächsten Schnee- und Regenwolken heran und es kann anfangs noch stellenweise gefährlich glatt werden. Allmählich wird es aber etwas milder. Der Donnerstag und Freitag bringen ungemütlich nasskaltes und windiges Wetter. In den höheren Lagen von Schwarzwald und Alb gibt es Neuschnee.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag gibt es nach örtlichen Nebel oder Hochnebel nur örtlich mal etwas Sonne, zum Teil bleibt es aber auch bis zum Abend stark bewölkt oder neblig-trüb. Hier und da kann sich noch Schneegriesel und Nieselregen in den Wetterablauf einmischen. Am späten Nachmittag und in den Abendstunden steigt dann im Nordwesten die Regenwahrscheinlichkeit an.Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Im Nordwesten und an den Küsten kommt er mäßig bis frisch mit starken Böen aus Süd bis Südwest.

