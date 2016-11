Wetter in Stuttgart und Region Es geht aufwärts!

Von red 12. November 2016 - 08:13 Uhr

Das Wetter in Stuttgart und der Region: anfangs trüb, im Tagesverlauf freundlicher.Foto: Leserfotograf toller-ede

Nass, trüb, kalt - so ist es am Freitag gewesen. Aber es bleibt nicht so. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 12.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach teilweise nur zögernder Auflösung von Nebel oder Hochnebel zeigt sich neben dichten Wolken auch mal die Sonne. Gebietsweise bleibt es allerdings auch grau in grau. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad.

In der Nacht werden die Wolken wieder dichter, es bleibt aber meist trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen plus 1 und minus 1 Grad. Stellenweise muss mit Glätte gerechnet werden.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage hat auf unser Wohlbefinden nur einen äußerst geringen Einfluss. Daher sind körperliche Beschwerden heute kaum auf das Wetter zurückzuführen. Wetterfühlige sind allerdings eher müde und schlapp, das wirkt sich negativ auf ihre allgemeine Leistungsfähigkeit aus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen schaut hin und wieder die Sonne zwischen den Wolken hervor. Es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. Am Montag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag ist es zunächst verbreitet trübe durch Nebel oder Hochnebel. Später kommt meist die Sonne zum Vorschein, gebietsweise bleibt es allerdings auch bis zum Abend grau in grau. Nur in Südbayern halten sich noch dichtere Wolkenfelder. Dort fällt gebietsweise Schnee oder Regen, der im Tagesverlauf allmählich nachlässt. In den Alpen gibt es Neuschnee. Der Wind weht an der Nordsee mäßig bis frisch mit starken Böen aus Süd bis Südost, sonst kommt der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

