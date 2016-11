Wetter in Stuttgart und Region Es bleibt nicht so grau

Von red 13. November 2016 - 08:08 Uhr

Der Tag beginnt grau, später wird es freundlicher.Foto: Andreas Rosar

Grau in grau fängt das Wetter am Sonntag in Stuttgart und Region an. Aber die Wetterfrösche versprechen Besserung. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 13.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt teilweise noch mit dichten Wolken, im Tagesverlauf kann sich aber immer öfter die Sonne durchsetzen. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 2 und 4 Grad. Auf der Alb bleibt es kälter. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Später entwickelt sich örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Dem Wohlbefinden tut die Wetterlage gut. Man ist morgens ausgeschlafen und tagsüber gut gelaunt und ausgeglichen. Die Arbeit fällt dadurch leicht. Auf Herz und Kreislauf hat das Wetter ebenfalls einen positiven Einfluss. Rheumakranke müssen sich allerdings auf vermehrte Beschwerden durch die kalte Luft einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen gibt es nach Nebelauflösung viel Sonnenschein, und nur lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. Am Dienstag zeigt sich das Wetter nach anfänglichem Nebel meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag ist es von der Nordsee über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg zeitweise stärker bewölkt. Regen oder Schnee fällt aber nur ganz vereinzelt. Sonst scheint nach erneut teilweise zähem Nebel längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Im Norden und im Bergland kann es frische bis stark Böen geben.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: