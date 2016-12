Wetter in Stuttgart und Region Erkältungsgefahr steigt

Von red 23. Dezember 2016 - 07:11 Uhr

Die Sonne kommt nur selten durch am Freitag.Foto: dpa

Am Freitag kommt die Sonne nur selten durch die Wolken und den Nebel. Lesen Sie unsere Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Freitag, 23.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Oft halten sich dichte Wolken- oder Hochnebelfelder, zum Teil ist es auch neblig-trüb. Nur vereinzelt zeigt sich im Laufe des Tages die Sonne. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 4 und 6 Grad. Auf der Alb sind es 1 bis 3 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder über uns hinweg, vereinzelt gibt aber auch Lücken. Es bleibt dabei weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 1 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Menschen fühlen sich zurzeit schnell müde und matt. Dadurch sind in vielen Fällen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Außerdem besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten. Wetterfühlige müssen sich auch auf Kreislaufbeschwerden einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Heiligabend ist der Himmel grau in grau, und immer wieder fällt Regen oder Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Auch am 1. Weihnachtsfeiertag ziehen dichte Wolken vorüber, und die Sonne findet nur selten eine Lücke. Zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 11 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Freitag bringt im Norden eine Mix aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein. An der Küste gibt es noch örtlich Regen- oder Graupelschauer, sonst regnet es nur vereinzelt. Abends zieht an der Nordsee neuer Regen auf. Im Süden ist es häufig stark bewölkt oder neblig-trüb. Örtlich fällt auch noch ein wenig Sprühregen. Dabei kann es anfangs vor allem in Bayern gefährlich glatt sein. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Wind um Süd bis Südwest. An der Küste steigt am Abend die Gefahr von Sturmböen von 70 bis 90 km/h an.

