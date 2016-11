Wetter in Stuttgart und Region Erkältungsgefahr im Anmarsch

Von red 04. November 2016 - 06:33 Uhr

Der Nebel löst sich am Freitag nur langsam auf. Foto: Andreas Rosar

Wetterfühligen könnten die Temperaturen am Freitag Beschwerden bereiten. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Freitag, 04.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Stellenweise sind die Straßen glatt! Im Laufe des Tages kommt dann aber zeitweise die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen an Neckar und Rems Werte zwischen 8 und 10 Grad. Auf der Alb sind es am Nachmittag 4 bis 7 Grad. Der Wind weht nur schwach aus südlichen Richtungen.

In der Nacht ziehen immer wieder Wolken vorüber, und im Laufe der Nacht beginnt es dann auch zu regnen. Mit Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 3 Grad ist es nicht mehr so kalt.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Erkältungskrankheiten sind zurzeit wieder häufig anzutreffen, und Wetterfühlige leiden verstärkt unter Kopfschmerzen. Auch Herz-Kreislauf-Patienten müssen sich auf Beschwerden einstellen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen ebenfalls mit vermehrten Beschwerden rechnen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen regnet es immer mal wieder. Nachmittagstemperaturen um 11 Grad werden noch erreicht. Am Sonntag und Montag setzt sich das sehr wechselhafte Wetter mit Regenfällen weiterhin fort. Es wird langsam kälter, in den Hochlagen der Alb schneit es. Am Dienstag und Mittwoch fällt teilweise bis in tiefe Lagen Schneeregen oder Schnee. Vor allem in den Nächten kann es dann bei Tiefstwerten um oder unter 0 Grad glatt werden.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag ziehen über den Norden und Nordosten Wolken mit Regen oder Sprühregen hinweg. Später kann es dann auch im Südwesten etwas regnen oder nieseln. Sonst ist es nach Nebel oder Hochnebel wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Im Norden kommt er mäßig bis frisch, an der Küste mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: