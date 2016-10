Wetter in Stuttgart und Region Die Woche beginnt nass und ungemütlich

Der Himmel ist überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Montag, 24.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel ist bei uns überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen. Die Sonne hat kaum Chancen. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 16 und 18 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht halten sich dichte Wolken. Sie bringen auch gelegentlich Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 11 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Erkältungskrankheiten sind zurzeit wieder häufig anzutreffen, und Wetterfühlige leiden verstärkt unter Kopfschmerzen. Auch Herz-Kreislauf-Patienten müssen sich auf Beschwerden einstellen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen ebenfalls mit vermehrten Beschwerden rechnen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist der Himmel grau in grau, und immer wieder fällt Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 13 und 15 Grad. Am Mittwoch wechselt sich sie die Sonne nach Nebelauflösung mit dichten Wolkenfeldern ab. Hier und da kann es noch ein paar Regentropfen geben. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag zeigt sich im Südosten nach teilweise nur zögernder Auflösung von Nebel oder Hochnebel häufig die Sonne, an den Alpen ist es föhnig. Im Norden und Nordosten beginnt der Tag ebenfalls freundlich. Sonst ist es meist stark bewölkt, und vom Westen her breiten sich im Tagesverlauf zum Teil kräftige Regenfälle ostwärts aus. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch mit starken Böen aus Süd bis Ost.

