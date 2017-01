Wetter in Stuttgart und Region Die Temperaturen sinken immer weiter

Von red 17. Januar 2017 - 06:15 Uhr

Der Stuttgarter Schlossplatz im Dauerfrost.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der kalte Nordostwind sorgt für immer kältere Temperaturen. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Dienstag, 17.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Häufig ziehen Wolkenfelder vorüber. Sie bringen örtlich Schneeschauer. Zwischendurch kommt aber auch ab und zu die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, und gelegentlich fällt noch etwas Schnee. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 7 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Heute müssen sich Asthmatiker auf Atembeschwerden einstellen. Auch Herz und Kreislauf werden besonders belastet, daher wird Patienten mit hohen Blutdruckwerten empfohlen, sich zu schonen. Bei Rheumakranken verschlimmern sich die Schmerzen in Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige leiden heute verstärkt unter Kopfschmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur selten fallen noch ein paar Schneeflocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 5 und minus 3 Grad. Am Donnerstag wechseln sich nach Nebelauflösung Sonne und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf minus 6 bis minus 4 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag scheint an der Küste und im Nordosten zunächst häufig die Sonne. Im Tagesverlauf werden die Wolken zahlreicher, es bleibt aber weitgehend trocken. Im Westen und im norddeutschen Tiefland setzt sich nach teilweise zähem Nebel oder Hochnebel zeitweise die Sonne durch. Etwas Schnee fällt in Sachsen und Thüringen, im Schwarzwald und im Süden Bayerns. Im Südwesten weht ein recht frischer und böiger Nordostwind.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: