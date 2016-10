Wetter in Stuttgart und Region Die Sonne setzt sich durch

Von red 30. Oktober 2016 - 08:12 Uhr

Die Sonne setzt sich gegen den Nebel durchFoto: dpa

Vom trüben Morgen sollte sich niemand die Laune verderben lassen. Denn im Laufe des Tages wird es richtig schön! Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Sonntag, 30.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Anfangs ist es bei uns oft noch trübe durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann aber doch zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 11 und 13 Grad. Auf der Alb sind es noch 9 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost.

Nachts ist es locker bis wechselnd bewölkt. Gebietsweise kann es neblig werden. Die Luft kühlt sich auf 5 bis 2 Grad ab. Hier und da kann es Bodenfrost geben.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Darunter leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Auch besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten. Sonst hat die Wetterlage nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich nach Nebelauflösung Sonne und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Am Dienstag ist es nach Nebelauflösung teils heiter, teils wolkig, und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Sonntag bringt von Rheinland-Pfalz bis Baden-Württemberg und Oberbayern zum Teil zähen Nebel oder Hochnebel. Gebietsweise kommt die Sonne aber auch mal längere Zeit durch. Von der Ostsee bis in die Lausitz ist es locker bis wechselnd bewölkt und meist trocken. Sonst halten sich in einem Bereich vom Nordwesten bis in den Südosten oft dichte Wolken und es kann etwas regnen oder nieseln. Der Wind weht im Norden schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Sonst kommt er aus unterschiedlichen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: