Wetter in Stuttgart und Region Die Sonne muss gegen Wolken kämpfen

Von red 09. Dezember 2016 - 06:27 Uhr

Am Freitag ist es oft bewölkt.Foto: dpa

Am Freitag dominieren Wolken den Himmel, die Sonne kann sich nur ab und zu durchsetzen. Hier gibt es alle Infos zum Wetter in Stuttgart und der Region.

Freitag, 09.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zwischen dichten Wolken kommt hin und wieder die Sonne zum Vorschein. Dabei bleibt es den ganzen Tag über weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen sowohl im Stuttgarter Raum, als auch auf der Alb Höchsttemperaturen um 7 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südwest.

Nachts kommen teils die Sterne hervor, teils ist es auch wechselnd bewölkt und es kann auch neblig werden. Die Temperaturen gehen auf plus 4 bis minus 2 Grad zurück. Gebietsweise bildet sich Reifglätte.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Darunter leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Auch besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten. Sonst hat die Wetterlage nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Samstag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, im Laufe des Tages kommt aber immer mehr die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 5 und 9 Grad. Am Sonntag tauchen im Laufe des Tages dichte Wolken auf. Sie bringen gebietsweise Regen und Nieselregen. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag ziehen über den Norden, Osten und die Mittelgebirge dichte Wolken- oder Hochnebelfelder. Die Sonne bringt kaum Aufhellungen, und kommt nur selten zum Vorschein. Regen oder Nieselregen fällt aber nur ganz vereinzelt. Im äußersten Südwesten bis zum Berchtesgadener Land wechseln sich je nach Nebellage und Nebeldauer Sonne und Wolken ab. Der Wind weht weiterhin schwach, im Norden mäßig bis frisch, in Böen teilweise stark, an der Küste und in höheren Lagen stürmisch aus Südwest bis West.

