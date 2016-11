Wetter in Stuttgart und Region Die Sonne lässt sich ab und zu blicken

Der Herbst zeigt am Sonntag zunächst sein trübes Gesicht, dann setzt sich ab und zu die Sonne durch. Wetterfühlige müssen sich auch auf Kreislaufbeschwerden einstellen. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 27.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach trüben Hochnebelfeldern und ein wenig Sprühregen setzt sich allmählich ab und zu die Sonne durch. Schauer treten nur vereinzelt in Erscheinung. Die Temperaturen erreichen an Murr und Neckar 6 bis 8, auf der Alb um 4 bis 5 Grad. Es weht ein in Böen frischer Wind aus nordwest- bis nordöstlichen Richtungen.

Die Nacht beginnt noch mit einigen Wolken. Später klart es immer mehr auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Menschen fühlen sich zurzeit schnell müde und matt. Dadurch sind in vielen Fällen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Außerdem besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr bei Erkältungskrankheiten. Wetterfühlige müssen sich auch auf Kreislaufbeschwerden einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Montag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, bald schon aber kommt immer mehr die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 4 Grad zwischen Alb und Neckartal. Der Dienstag beginnt erneut mit lokalem Nebel oder Hochnebel. Später scheint aber häufig die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 3 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag setzt sich von Norden her die Sonne durch. Im Tagesverlauf lockern die Wolken- und Hochnebelfelder auch zwischen den Mittelgebirgen bis zum Schwarzwald und zur Donau für die Sonne auf. Sprühregen fällt nur vereinzelt. Im Voralpenland bleibt es dagegen neblig-trüb oder bewölkt, und besonders an den Alpen fällt noch etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen auf 1400 Meter Höhe. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig, an der Küste frisch, in Böen stark bis stürmisch aus nördlichen Richtungen.

