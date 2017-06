Wetter in Stuttgart und Region Die Hitze kommt am Wochenende zurück

Von kap 07. Juni 2017 - 08:44 Uhr

Am Wochenende werden die Stuttgarter mit viel Sonne verwöhnt.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zurzeit kommt das Wetter in Stuttgart und der Region eher durchwachsen daher. Doch am Wochenende wird uns die Sonne mit hochsommerlichen Temperaturen verwöhnen. Einen Ausblick auf die kommende Woche gibt es auch.

Stuttgart - Zurzeit versetzt uns das Wetter in ein wahres Wechselbad der Gefühle. Seit Wochenbeginn gibt es mal Sonne, mal Regen und häufig Wind bei Temperaturen um die 20 Grad.

Mehr zum Thema

So wird das Wetter in Stuttgart und der Region

So sieht es auch am Mittwoch aus, der örtlich mit Regen begonnen hat, in dessen Verlauf sich allerdings die Sonne mehr und mehr durchsetzen wird. Wie ein Sprecher des DWD bemerkt, kommt der Donnerstag dann schon wesentlich freundlicher daher: „Die Sonne wird dabei nur von wenigen Quellwolken gestört, der Wind lässt nach und im Stuttgarter Raum gibt es Temperaturen von bis zu 24 Grad“.

Auf dem Weg ins Wochenende erwartet uns am Freitag allerdings noch eine kleine Durststrecke. Während der Tag freundlich beginnt, setzen sich am Nachmittag Regen und vereinzelte Gewitter durch.

Das Wochenende wird traumhaft

Dann greift der Sommer allerdings wieder mit aller Macht an: Der Samstag startet zwar bewölkt, doch im Laufe des Tages heizt die Sonne die Luft auf bis zu 25 Grad auf – und der Sonntag setzt sogar noch einen drauf. „Bis zu 30 Grad werden im Stuttgarter Raum bei nahezu wolkenlosem Himmel erwartet“, prognostiziert der DWD-Sprecher – das Wochenende bietet also perfektes Grill- und Freibadwetter.

Zum Start in die neue Woche lässt sich auch schon eine Tendenz ablesen, die jedoch nicht sonderlich gut aussieht. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Montag eher durchwachsen startet, mit Regen und vereinzelten Gewittern“, sagt der DWD-Sprecher.