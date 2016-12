Wetter in Stuttgart und Region Der Sonntag startet regnerisch

Von red 11. Dezember 2016 - 08:59 Uhr

Am Sonntag bleibt es grau. Foto: dpa

Am Sonntag will es nicht so richtig hell werden. Regenwolken ziehen auf und bringen erstmal kräftig Regen. Kopfschmerzgeplagte haben es nicht leicht.

Sonntag, 11.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Viele Wolken ziehen vorüber. Sie bringen anfangs kräftigen Regen. Später nimmt die Schauerwahrscheinlichkeit deutlich ab. Die Temperaturen erreichen zwischen der Alb, Murr und dem Neckar Werte zwischen 4 und 7 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest.

In der Nacht hält sich bei uns die graue Wolkendecke, örtlich ist es auch neblig-trüb. Vereinzelt fällt etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei Personen mit niedrigen Blutdruckwerten kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen. Entsprechend vorbelastete Menschen müssen auch mit Migräneattacken rechnen. Neben einer erhöhten Reizbarkeit und Nervosität kommt es heute auch zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Es fällt vielen schwer, sich zu konzentrieren.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Montag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, im Laufe des Tages kommt aber immer mehr die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen Albhochflächen und Neckartal 4 und 7 Grad. Am Dienstag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag überwiegen Wolkenfelder, die Sonne kommt an bayerischen Alpenrand kurze Zeit noch zum Vorschein. Dabei fällt zunächst teilweise kräftiger Regen oder Sprühregen, im Voralpenland droht auf den Straßen stellenweise Eisglätte. In den Höhenlagen vom Harz, Erzgebirge und Bayerischen Wald kommt Schnee mit ins Spiel. Später geht die Regentätigkeit deutlich zurück. Der häufig mäßige bis frische Westwind bringt starke, auf den Höhen auch stürmische Böen von 70 bis 80 km/h.

