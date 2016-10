Wetter in Stuttgart und Region Der November beginnt freundlich

Von red 01. November 2016 - 08:11 Uhr

Am letzten Oktobertag scheint nach anfänglichem Nebel die Sonne über Stuttgart und der Region. Foto: Leserfotograf toller-ede

Nach teilweise nur Auflösung von Nebel oder Hochnebel wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Dienstag, 01.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach teilweise nur Auflösung von Nebel oder Hochnebel wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, und es bleibt trocken. Vereinzelt kann es auch bis in den Nachmittag hinein trüb bleiben. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 13 und 15 Grad. Auf der Alb ist es kälter. Der Wind weht schwach aus West.

In der Nacht ist der Himmel häufig wolkenverhangen, und vereinzelt fällt auch etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 8 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die derzeitige Wetterlage belastet vor allem das Herz und den Kreislauf. Außerdem kommt es bei vielen Menschen verstärkt zu Kopfschmerzen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen sich heute auf vermehrte Atembeschwerden einstellen und sollten sich vorsichtshalber schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen überwiegen zunächst die Wolken, und vereinzelt fällt etwas Regen. Im Laufe des Tages wird es dann aber etwas freundlicher. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 11 Grad. Am Donnerstag scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 9 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag bleibt es im Süden bei dem ruhigen Herbstwetter, dabei ist es teils neblig-trüb, teils freundlich und trocken. Über den Norden ziehen dagegen dichte Wolken. Sie bringen gebietsweise Regen oder Nieselregen. Bis zum Abend kann es dann von der Nord- und Ostsee her schon wieder auflockern. Schauer sind aber weiterhin mit dabei. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig aus West bis Südwest. Im Norden kommt er mäßig bis frisch, an der Küste und im Bergland mit starken bis stürmischen Böen aus West bis Nordwest.

