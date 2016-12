Wetter in Stuttgart und Region Der Dienstag zeigt sich kalt und trocken

Von red 20. Dezember 2016 - 07:24 Uhr

Der Tag beginnt häufig mit dichtem Nebel oder Hochnebel. Später kommt teils die Sonne zum Vorschein. Es bleibt überwiegend trocken. Lesen Sie unsere Wettervorhersage für Stuttgart und die Region.

Dienstag, 20.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt häufig mit dichtem Nebel oder Hochnebel. Später kommt teils die Sonne zum Vorschein, teils kann es aber auch bis zum Abend trüb bleiben. Es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 1 und 3 Grad. Im Nebelgrau liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Der Wind weht schwach aus Nordost.

In der Nacht breiten sich die Nebel- und Hochnebelfelder wieder aus. Auf den Höhen der Alb ist es meist sternenklar. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Personen fühlen sich zurzeit trotz ausreichenden Schlafes müde und schlapp. Das führt häufig zu einer herabgesetzten Konzentrations- und einer geringeren Leistungsfähigkeit. Wetterfühlige leiden auch verstärkt unter Kreislaufbeschwerden. Sonst hat das Wetter nur einen geringen Einfluss auf das Wohlbefinden.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen setzt sich das ruhige und trockene Wetter fort. Dabei ist es teils neblig-trüb, teils freundlich. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 2 und 4 Grad. Am Donnerstag lösen sich anfangs vorhandene Nebelfelder teilweise nur zögernd auf. Sonst ist es freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 6 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag hält sich im Norden und Nordosten sowie in einigen tieferen Regionen im Süden und in Teilen Thüringens als auch Sachsen-Anhalts zäher Nebel oder Hochnebel, sonst scheint nach Nebelauflösung meist die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In den höheren Lagen der östlichen und südlichen Mittelgebirge sowie der Alpen kann es stark bis stürmische Böen geben.

