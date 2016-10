Wetter in Stuttgart und Region Der Dienstag zeigt sich bedeckt und regnerisch

Von red 25. Oktober 2016 - 06:10 Uhr

Das Wetter für Stuttgart und die Region samt Biowetter gibt es hier.Foto: Leserfotograf bdslucky48

Aus einer grauen Wolkendecke fällt anfangs immer wieder Regen. Später lässt der Regen allmählich nach. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart.

Dienstag, 25.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Aus einer grauen Wolkendecke fällt anfangs immer wieder Regen. Später lässt der Regen allmählich nach, die Sonne zeigt sich aber weiterhin kaum. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 13 und 15 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

In der Nacht gibt es zunächst ein paar Auflockerungen, später bildet sich gebietsweise Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 8 Grad.

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Aufgrund der Wetterlage treten vielfach wetterbedingte Beschwerden auf. Patienten mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit auf Kreislaufstörungen einstellen. Außerdem kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen. Auch Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis werden durch das Wetter geplagt.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Mittwoch beginnt mit Nebel oder Hochnebel. Später kommt teils die Sonne zum Vorschein, teils bleibt es trüb. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 12 und 14 Grad. Am Donnerstag ist es nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, und zeitweise scheint die Sonne. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Am Freitag setzt sich das ruhige Herbstwetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken fort. Anfangs ist es neblig. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag kommt es vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten und Osten zu kräftigen Regenfällen. Im äußersten Südosten beginnt der Tag noch größtenteils freundlich und zum Teil föhnig, später fällt aber auch dort Regen. Sonst gibt es einige Auflockerungen, aber auch noch einzelne Schauer. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In den höheren Lagen der Alpen kann es anfangs stürmisch sein.

" Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: