Wetter in Stuttgart und Region Der Dienstag lockt mit Sonnenschein

Von red 06. Dezember 2016 - 06:15 Uhr

Am Dienstag ist es oft sonnig, dieses Foto wurde am Kaiserstuhl aufgenommen.Foto: Leserfotograf halo

Nach Auflösung von Nebel und Hochnebel ist das Wetter am Dienstag meist freundlich und trocken - und auf die Gesundheit wirkt es sich ebenfalls positiv aus. Hier gibt es alle Infos zum Wetter in Stuttgart und der Region.

Dienstag, 06.12.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Stellenweise kann es glatt sein. Sonst scheint aber die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen in Stuttgart und Waiblingen bei 5 oder 6 Grad. Auf der Alb sind es 1 bis 4 Grad. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Später entwickelt sich wieder örtlich zum Teil dichter Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 6 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit hat das Wetter einen positiven Einfluss auf unseren Organismus. Ein ruhiger und tiefer nächtlicher Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind geistige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann Asthmatikern zunächst Probleme bereiten.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort. Dabei ist es teils neblig-trüb, teils aber auch freundlich und trocken. Maximal 6 Grad werden bei Sonnenschein in den Nachmittagsstunden erreicht. Im Dauernebel bleibt es allerdings frostig. Zum Ende der Woche geht es langsam weiter aufwärts mit den Temperaturen. So werden am Freitag und am Wochenende wieder bis zu 9 Grad erreicht. Es bleibt bis Samstag meist trocken.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag ziehen über den äußersten Norden und Osten verbreitet graue Wolken hinweg. Sie können hier und da auch etwas Nieselregen bringen. Anfangs besteht noch eine erhöhte Glättegefahr durch überfrierende Nässe. In den anderen Gebieten bleibt es weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich und trocken. Der Wind weht schwach, an der Küste auch mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: