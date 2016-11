Wetter in Stuttgart und Region Der dicke Mantel kann im Schrank bleiben

Von red 22. November 2016 - 06:16 Uhr

Die Sonne scheint in Stuttgart und der Region am Dienstag nur selten.Foto: 7aktuell.de/Andreas Friedrichs

Mit Werten von bis zu 14 Grad wird es am Dienstag ungewöhnlich warm. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Dienstag, 22.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Sonne kommt bei uns nur selten zum Vorschein. Viele Wolken ziehen vorüber, und vereinzelt können auch noch ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen erreichen in Stuttgart Werte zwischen 12 und 14 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Später entsteht örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Personen fühlen sich zurzeit trotz ausreichenden Schlafes müde und schlapp. Das führt häufig zu einer herabgesetzten Konzentrations- und einer geringeren Leistungsfähigkeit. Wetterfühlige leiden auch verstärkt unter Kreislaufbeschwerden. Sonst hat das Wetter nur einen geringen Einfluss auf das Wohlbefinden.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich nach Nebelauflösung Sonne und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 10 und 12 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter nach anfänglichem Nebel meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag sind die Wolken im Westen und Norden am zahlreichsten. Es fällt aber nur noch örtlich ein wenig Regen oder Nieselregen. Im Osten und Süden beginnt der Tag zum Teil mit Nebel. Später ist es teils heiter, teils wolkig und es bleibt trocken. An den Alpen kann es weiterhin gebietsweise Föhn geben. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Im Nordwesten kommt er mäßig bis frisch aus Süd. Im höheren Bergland im Süden und Osten sind Sturmböen mit dabei.

