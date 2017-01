Wetter in Stuttgart und Region Der Dauerfrost ist da

Von red 16. Januar 2017 - 06:02 Uhr

Die Räumdienste haben alle Hände voll zu tun an diesem Montagmorgen.Foto: 7aktuell

Die Temperaturen sinken weiter. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 16.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zunächst ist es bei uns stark bewölkt, und es fällt noch ab und zu Schnee. Später wird es dann langsam etwas freundlicher und trockener. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord.

In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, und vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 7 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage beschert uns einen guten und erholsamen Schlaf. Dadurch wacht man morgens ausgeschlafen auf und ist voller Energie und Tatendrang. Die kalte Luft macht jedoch besonders Rheumakranken zu schaffen. Sie müssen sich auf eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen einstellen. Trotz der Schmerzen tut den Gelenken ein Spaziergang gut.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Am Mittwoch scheint neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf minus 5 bis minus 3 Grad. Am Donnerstag gibt es nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 4 und minus 2 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag scheint im Norden auch mal längere Zeit die Sonne und es bleibt überwiegend trocken. Über die Mitte und den Süden ziehen auch mal dichtere Wolkenfelder hinweg. Sie bringen noch gebietsweise Schneeschauer. Am Erzgebirge sowie an den Alpen schneit es auch längere Zeit. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: