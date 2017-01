Wetter in Stuttgart und Region Das neue Jahr startet freundlich

Von red 01. Januar 2017 - 11:31 Uhr

Erst Nebel, dann Sonne: In Stuttgart und Region wird es am ersten Tag im Jahr sonnig.Foto: dpa

Nach anfänglichem Nebel wird der erste Tag im neuen Jahr zwar knackig kalt, aber schön sonnig. Lesen Sie hier unsere Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 01.01.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung zäher Nebel- oder Hochnebelfelder ist es heiter bis wolkig und trocken. Örtlich bleibt es allerdings auch bis weit in den Nachmittag hinein oder sogar den ganzen Tag über trüb. Die Temperaturen erreichen Werte am Neckar zwischen 2 und 4 Grad. Auf der Alb kann es milder werden. Der Wind weht schwach aus Südwest.

In der Nacht wird es allmählich wolkiger, es bleibt aber meist trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Anfangs fühlt man sich heute wohl, im Tagesverlauf nimmt die Belastung für den Organismus jedoch zu. Dann stellen sich bei wetterempfindlichen Menschen Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden ein. Auch Rheuma- und Arthritispatienten müssen sich darauf einstellen, dass die Schmerzen im Tagesverlauf zunehmen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist es grau in grau, und zeitweise gehen kräftige Schneefälle nieder, an Murr und Neckar mischt sich auch Regen dazu. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 4 Grad. Auf einigen Straßen besteht erhöhte Rutschgefahr. Am Dienstag wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken ab, die Schaueraktivität und Glättegefahr geht zurück. Die Temperaturen erreichen zwischen Alb und Neckar minus 3 bis plus 2 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

An Neujahr setzt sich im Süden nach dem Nebel oder Hochnebel häufig die Sonne durch. Im Norden bleibt es bedeckt und auch in der Mitte verdichten sich die Wolken allmählich. Von den Küsten zieht etwas Regen und Sprühregen bis Ostfriesland, Rügen und Usedom. Bis zum Abend kommen zwischen dem Emsland und Vorpommern auch Schneefälle und glatte Straßen ins Spiel. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste und auf den Bergen frisch bis stark mit stürmischen Böen aus Südwest.

