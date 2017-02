Wetter in Stuttgart und Region Ansteckungsgefahr steigt

Von red 05. Februar 2017 - 08:42 Uhr

Im Verlauf des Tages ziehen dichte Wolkenfelder auf. Foto: dpa

Am Sonntag steigert das durchwachsene Wetter die Gefahr, sich mit Erkältungskrankheiten anzustecken. Hier gibt's die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Sonntag, 05.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Morgens scheint noch die Sonne. Tagsüber überwiegen dichte Wolkenfelder. Sie bringen etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 bis 5 Grad auf der Alb und um 8 Grad am Neckar. Der Wind weht schwach aus Süd bis Ost.

In der Nacht ist es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt, meist bleibt es aber trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 4 und 2 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Darunter leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Auch besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten. Sonst hat die Wetterlage nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen zeigt sich zwar zeitweise die Sonne, dichte Wolkenfelder bringen im Tagesverlauf aber auch mal Regen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen der Alb, Murr und Neckar zwischen 3 und 7 Grad. Am Dienstag ist der Himmel überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag fällt über dem Norden und Nordosten sowie im Südwesten zeitweise Regen oder Sprühregen. Im Nordosten sowie auf den Höhen der Mittelgebirge mischt sich Schneeregen oder Schnee dazu. In den übrigen Regionen macht der Regen meist Pause. Später kommt die Sonne vor allem zwischen Nordrhein-Westfalen und Ostbayern zum Vorschein. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste in Böen frischer bis starker aus verschiedenen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: