Wetter in Stuttgart und Region Anregend für Geist und Organismus

Wetter in Stuttgart und Region

Von red 14. November 2016 - 06:07 Uhr

Am Morgen herrscht vielerorts Nebel.Foto: Andreas Rosar

Nach morgendlichem Nebel und Hochnebel wird es freundlich. Hier lesen Sie die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 14.11.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach teilweise nur zögernder Auflösung von Nebel oder Hochnebel scheint häufig die Sonne, und nur lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 2 Grad auf der Alb und 4 Grad im Stuttgarter Raum. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost.

In der Nacht ist es zunächst oft nur gering bewölkt oder sternenklar. Gebietsweise breitet sich dann wieder Nebel oder Hochnebel aus. Später ziehen von Nordwesten her dichte Wolken heran. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Das Wetter wirkt auf Geist und Organismus anregend. Man fühlt sich frisch und erholt, viele Menschen sind voller Tatendrang, und der Körper ist leistungsfähig. Menschen mit Neigung zu niedrigen Blutdruckwerten müssen allerdings mit Kopfschmerzen und Schwindelanfällen rechnen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Viele Wolken ziehen vorüber, es bleibt aber zunächst überwiegend trocken. Später fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 5 und 7 Grad. Am Mittwoch ist es stark bewölkt, und zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad. Am Donnerstag setzt sich das trübe und regnerische Wetter fort. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag zeigt sich nach teilweise nur zögerlicher Auflösung von Nebel oder Hochnebel gebietsweise die Sonne. Teilweise bleibt es aber auch den ganzen Tag über neblig-trüb. Im Nordwesten ziehen im Tagesverlauf dichte Wolken heran. Bis zum Abend kann dann von der westlichen Ostsee bis ins nördliche Westfalen auch etwas Regen fallen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In Küstennähe kommt er frisch bis stark, an der Nordsee am Nachmittag mit stürmischen Böen aus Südwest.

