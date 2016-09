Wetter in Stuttgart und der Region Weitere Unwetter in Sicht?

Von red 27. September 2016 - 13:05 Uhr

Nach einem sonnigen Wochenende startete die Woche in Stuttgart und der Region ungemütlich.Foto: dpa-Zentralbild

In der Nacht zum Dienstag hat es im Südwesten heftige Unwetter gegeben. Stuttgart und die Region ist bislang von Starkregen und Hagel verschont geblieben. Bleibt das auch so?

Stuttgart - Nach den sonnigen Herbsttagen sind viele in Stuttgart und der Region in der Nacht zum Dienstag von Starkregen, Hagel und Gewitter überrascht worden. War es das jetzt mit dem goldenen Herbst?

Vor allem einige Landkreise im Südwesten hat es bei den Unwettern ganz schwer erwischt. In Tuttlingen musste ein Schneepflug die zentimeterhohe Hagelschicht entfernen und im Kreis Konstanz ist die Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz.

Laut Wetterdienst sind keine Unwetter in Sicht und in Stuttgart und der Region bleibt es ruhig. Am Dienstag kann es im Tagesverlauf noch zu einzelnen Schauern kommen und im Schwarzwald sowie auf der Schwäbischen Alb auch noch vereinzelt zu Gewittern.

Für die kommenden Tage sind die Aussichten deutlich besser: Dank eines Hochs bleibt es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab und das Thermometer steigt örtlich über 20 Grad.