Wetter in Stuttgart und der Region Viele Wolken zum Wochenstart

Von red 19. September 2016 - 06:32 Uhr

Die dunklen Wolken lichten sich am Montag nur selten. Foto: dpa

Die Woche startet düster, doch ab und zu lässt sich am Montag auch mal die Sonne blicken. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Montag, 19.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Viele Wolken ziehen vorüber, im Tagesverlauf kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Nach Osten hin fällt zeitweise noch etwas Regen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 Grad auf der Alb und 19 Grad in Stuttgart. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken über uns hinweg. Vereinzelt fällt dabei auch etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 12 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Kreislaufproblemen müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen. Außerdem fühlt man sich vielfach müde und matt. Darunter leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Auch besteht bei der Wetterlage eine große Ansteckungsgefahr mit Erkältungskrankheiten. Sonst hat die Wetterlage nur einen geringen Einfluss auf den Organismus.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 und 19 Grad. Am Mittwoch ist es nach Nebelauflösung teils heiter, teils wolkig, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad. Am Donnerstag ist es überwiegend freundlich und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag fällt in Sachsen, Thüringen, am Main und in Süddeutschland immer noch zeitweise Regen oder Sprühregen. Dabei halten die Regenfälle vor allem in Bayern an. Im Norden und Westen setzt sich ruhiges, weitgehend trockenes und freundliches Herbstwetter durch. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

