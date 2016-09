Wetter in Stuttgart und der Region Überwiegend sonnig

Von red 06. September 2016 - 06:29 Uhr

Neben einigen Wolken erwartet uns heute viel Sonne.Foto: dpa

Nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen. Die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Dienstag, 06.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen zwar auch einige Wolkenfelder vorüber. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen in Stuttgart, Esslingen und Waiblingen zwischen 22 und 24 Grad. Auf der Alb werden 17 bis 21 Grad erreicht. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Später entwickelt sich örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 9 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Der Organismus wird durch die Wetterlage überwiegend positiv beeinflusst. Besonders Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen können sich heute über eine Entlastung freuen. Man fühlt sich ausgeruht und ist ausgeglichen. Dadurch steigen auch Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen und am Donnerstag setzt sich sonniges, trockenes und warmes Spätsommerwetter durch. Die Temperaturen steigen dabei am Mittwoch bis auf 27 Grad, am Donnerstagnachmittag sogar auf Werte um 30 Grad. Auch zum Ende der Woche bleibt die Temperaturen weiterhin auf sommerlich warmem Niveau. Dabei scheint längere Zeit die Sonne. Es wird jedoch insgesamt wolkiger und die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt langsam etwas an.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Dienstag scheint häufig die Sonne, und es bleibt trocken. Lediglich im Südosten Bayerns sowie am Erzgebirge fällt aus dichten Wolken noch vereinzelt etwas Regen, an den östlichen Alpen auch noch längere Zeit. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost, im Norden aus Ost bis Süd. Im Süden gibt es frische, auf den Bergen auch starke bis stürmische Böen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: