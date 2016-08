Wetter in Stuttgart und der Region So wird das Wetter zum Wochenstart

Von red 29. August 2016 - 06:26 Uhr

Das Wetter für Stuttgart und RegionFoto: dpa

Der Montag beginnt mit vielen Wolken, vereinzelt gibt es Schauer und Gewitter. Das ändert sich aber im Laufe des Tages. Die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Montag, 29.08.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt noch mit vielen Wolken, und vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Später kommt immer mal wieder die Sonne zum Vorschein, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 27 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Später entsteht örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 15 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit treten vielfach wetterbedingte Beschwerden auf. So sollten besonders Personen mit Neigung zu hohen Blutdruckwerten vorsichtig sein. Auch rheumatische Erkrankungen und Arthrose machen sich durch eine Verschlimmerung der Schmerzen in den Gliedern und Gelenken bemerkbar. Außerdem kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 24 und 26 Grad. Am Mittwoch erwartet uns ein herrlicher Spätsommertag. Nach vereinzeltem Nebel scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 28 Grad. Am Donnerstag ist zunächst überwiegend sonnig, im Tagesverlauf entwickeln sich einige Quellwolken. Es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 28 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Der Montag beginnt im Süden und Südosten noch mit zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewittern, die aber im Tagesverlauf nachlassen. Lediglich am Alpenrand gibt es bis zum Abend noch weitere Schauer und Gewitter. In den anderen Gebieten wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es gibt noch örtlich Regenschauer. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste auch stark aus West bis Nordwest. Auch bei Schauern und Gewittern gibt es örtlich starke Böen.

