Wetter in Stuttgart und der Region Die letzte Sonne vor dem Regen

Von red 04. November 2017 - 08:38 Uhr

Am Samstag lässt sich noch mal die Sonne blicken Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Lust auf einen Herbstspaziergang? Den sollten Sie heute machen! Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 04.11.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel ist es wechselnd bewölkt, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Zum Abend hin wird die Bewölkung aber wieder dichter. Es bleibt tagsüber noch weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 15 und 17 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd.

In der Nacht zeigt sich der Himmel stark bewölkt, und zeitweise regnet es. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 9 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit macht das Wetter vor allem Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schaffen. Sie sollten sich schonen und auf ungewohnte Anstrengungen verzichten. Rheumakranke müssen sich auf eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen einstellen. Das Immunsystem wird stark belastet. Zur Stärkung des Abwehrsystems ist eine verstärkte Aufnahme von Vitaminen durch vermehrtes Essen von Obst ratsam.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen fällt aus einer grauen Wolkendecke anfangs immer wieder Regen. Später lässt der Regen allmählich nach, die Sonne zeigt sich aber weiterhin kaum. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 11 Grad. Am Montag ziehen anfangs viele Wolken vorüber, und es regnet örtlich. Im Tagesverlauf lockern sich die Wolken aber auf. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt, und vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nur örtlich lockern die Wolken mal etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag halten sich an der Küste viele Wolken. Sonst beginnt der Tag vor allem im Süden gebietsweise mit dichtem Nebel oder Hochnebel. Später scheint zeitweise die Sonne, und es bleibt zunächst überwiegend trocken. In den Abendstunden steigt die Regenwahrscheinlichkeit im Nordwesten und im Südwesten an. An den Alpen ist es föhnig. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch und im Nordwesten später auch stark aus südlichen Richtungen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: