Wetter in Stuttgart und der Region So wird das Wetter am Wochenende

Von red 09. Dezember 2016 - 12:24 Uhr

Bei viel Sonne und milden Temperaturen wird der Samstag der beste Tag des Wochenendes in Stuttgart und der Region.Foto: dpa

Den dicken Schal und die Mütze kann man am Wochenende in Stuttgart und der Region getrost zu Hause lassen. Vor allem der Samstag verspricht beste Aussichten.

Stuttgart - Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wird es am Wochenende in Stuttgart und der Region deutlich milder. Vor allem der Samstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite.

Der Freitag bleibt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft. Neben den Wolken kommt aber immer wieder die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei vier Grad, in der Sonne bis zu sechs Grad.

Das Wetter am Wochenende ist zweigeteilt: Am Samstag erwartet uns ins Stuttgart und der Region bestes Winter- und Wochenendwetter: viel Sonnenschein und Temperaturen um sieben Grad. Am Sonntag kommt von Norden her Regen und beschert uns einen trüben, verregneten und windigen Vormittag. Erst am Nachmittag kommt die Sonne wieder etwas zum Vorschein. Das Thermometer klettert auf sieben Grad.

Es bleibt mild und sonnig

In der kommenden Woche bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter. Nach Nebel am Vormittag zeigt sich am Nachmittag die Sonne. Die Temperaturen bleiben mild und auch die Nächte werden mit null Grad weniger frostig.