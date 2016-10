Wetter in Stuttgart und der Region So wird das Wetter am Freitag

Von red 14. Oktober 2016 - 07:34 Uhr

Sonne und Wolken wechseln sich am Freitag ab.Foto: Leserfotograf andy1955

Mal scheint am Freitag die Sonne, mal überwiegen aber auch die Wolken. Hier gibt es das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Freitag, 14.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Mal scheint bei uns die Sonne, mal überwiegen aber auch die Wolken. Nur ab und zu fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 14 und 16 Grad. Auf der Alb bleibt es kühler. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht ist es stark bewölkt, und vereinzelt fällt auch etwas Regen oder Nieselregen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 9 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Aufgrund der Wetterlage treten zum Teil wetterbedingte Beschwerden auf. Patienten mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit auf Kreislaufstörungen einstellen. Außerdem kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen. Auch Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis werden durch das Wetter geplagt.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ziehen anfangs viele Wolken vorüber, und es regnet örtlich. Im Tagesverlauf lockern sich die Wolken aber auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Am Sonntag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag zeigt sich zwischen größeren Wolkenfeldern auch mal die Sonne. Dabei besteht im äußersten Nordwesten und Westen eine erhöhte Schauerneigung. Bis zum Abend ziehen in den Südwesten dichte Wolken. Sie können örtlich etwas Regen oder Nieselregen bringen. An den Alpen kann es Föhn geben. Der Wind weht im Südwesten schwach, sonst mäßig bis frisch, im Norden und Osten mit starken Böen aus Ost bis Südost. An den Küsten, im Bergland und in einigen Alpentälern sind stürmische Böen mit dabei.

