Wetter in Stuttgart und der Region Schauer unterbrechen den Sonnenschein

Von red 03. Oktober 2016 - 08:36 Uhr

Das Wetter lädt zu einem herbstlichen Spaziergang ein. Foto: dpa

Der Feiertag beginnt überwiegend freundlich. Doch den Regenschirm sollte man trotzdem nicht vergessen. Das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und Region.

Montag, 03.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Wenn sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, scheint größtenteils die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen jedoch Quellwolken heran. Sie bringen örtlich Schauer, selten Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 12 Grad auf der Alb und 16 Grad am Neckar. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.

In der Nacht bilden sich Nebel- oder Hochnebelfelder. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 6 bis 3 Grad ab.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit treten vielfach wetterbedingte Beschwerden auf. So sollten besonders Personen mit Neigung zu hohen Blutdruckwerten vorsichtig sein. Auch rheumatische Erkrankungen und Arthrose machen sich durch eine Verschlimmerung der Schmerzen in den Gliedern und Gelenken bemerkbar. Außerdem kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechselt sich nach Nebelauflösung die Sonne mit Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Der Mittwoch beginnt nur vereinzelt mit Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint häufig die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Auch der Feiertag am Montag bringt Abwechslung. Die Zahl und Intensität der Schauer und Gewitter nimmt im Tagesverlauf vor allem über den Küstenregionen, dem Nordwesten, den Mittelgebirgen und dem Süden zu. Die Sonne scheint am ehesten im äußersten Nordosten und Südwesten längere Zeit. Die Temperaturen erreichen 9 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer bis starker Wind aus nördlichen bis westlichen Richtungen.

