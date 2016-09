Wetter in Stuttgart und der Region Regenpausen sind heute selten

Von red 18. September 2016 - 09:07 Uhr

In einer Pfütze spiegelt sich der Fernsehturm: Am Sonntag ist in und um Stuttgart nichts als Regen gemeldet. Foto: dpa

Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit? Das Wetter könnte am Sonntag einigen Menschen ganz schön zu schaffen machen. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Sonntag, 18.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Häufig überwiegen graue Wolken. Aus ihnen regnet es zeitweise und zum Teil kräftig. Regenpausen sind selten, dabei steigt die Gefahr von Überschwemmungen und Hochwasser an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen der Alb und dem Neckar bei 13 und 16 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest bis Nordwest.

Die Nacht beginnt mit zähem Nebel. Nur örtlich löst er sich später auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen der Murr und den Albhöhen zwischen 14 und 11 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Menschen mit Neigung zu niedrigen Blutdruckwerten müssen heute mit Kopfschmerzen und Schwindelanfällen rechnen. Häufig fühlt man sich müde, und die Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt. Asthmatiker und Menschen mit chronischer Bronchitis müssen außerdem verstärkt mit Beschwerden rechnen. Operationsnarben machen sich jetzt wieder vermehrt bemerkbar.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wird die Sonne häufig von Wolken verdeckt, und örtlich gehen Schauer nieder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen den Albhöhen und dem Neckartal zwischen 14 und 18 Grad. Am Dienstag gehen ab und zu Regengüsse nieder. Vereinzelt entladen sich auch kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag scheint im Norden häufig die Sonne, auch im Westen wird es allmählich freundlicher. Hier geht die Schaueraktivität im Tagesverlauf zurück. In Sachsen und im Süden dauern die zum Teil ergiebigen Regengüsse häufig an. Örtlich mischen sich auch Gewitter hinzu. Die Gefahr von Überschwemmungen und Hochwasser hält an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordosten auch frisch aus Nord bis Nordost.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: