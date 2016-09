Wetter in Stuttgart und der Region Regen im Anmarsch

Von red 17. September 2016 - 08:55 Uhr

Kein Wetter für den Biergarten. Am Samstag ist Sprühregen, am Sonntag Dauerregen gemeldet.Foto: dpa

Pünktlich zum Wochenende zieht sich der Himmel zu. Dicke Wolken, Sprühregen und schließlich Dauerregen sind gemeldet. Die Gefahr, sich eine Erkältung zu holen, ist heute besonders hoch. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Samstag, 17.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt, und es fällt zeitweise Sprühregen oder Regen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 Grad auf der Alb und bis zu 21 Grad in Stuttgart. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus West.

In der Nacht überwiegen dichte Wolken, und es regnet anhaltend und kräftig. Die Gefahr von Überflutungen und Hochwasser steigt an. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 und 11 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei Rheumakranken und Personen mit Arthritis kommt es zurzeit zu einer Verschlimmerung der Beschwerden. Außerdem werden Herz und Kreislauf stark belastet, was sich vor allem bei Personen mit Neigung zu Bluthochdruck auswirkt. Sie sollten sich heute vorsichtshalber schonen. Die Gefahr, sich mit Erkältungskrankheiten anzustecken, ist groß.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen zeigt sich der Himmel meist wolkenverhangen, und es fällt ergiebiger Dauerregen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 13 und 17 Grad. Am Montag halten sich viele Wolken, nur selten zeigt sich die Sonne. Örtlich fällt noch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt, und örtlich gibt es Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag ist es in der Mitte und im Südosten häufig stark bewölkt. Gebietsweise fällt zum Teil kräftiger und anhaltender Regen, örtlich entladen sich auch Gewitter. Im Nordosten wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es gibt nur örtlich Schauer. Am freundlichsten ist es an der Küste. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark aus Nordost bis Nordwest, im Süden aus westlichen Richtungen. Bei Gewittern und auf den Bergen sind Sturmböen möglich.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: