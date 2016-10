Wetter in Stuttgart und der Region Macht der Sonntag seinem Namen Ehre?

Von red 02. Oktober 2016 - 08:44 Uhr

Es herbstelt sehr in Stuttgart.Foto: Leserfotograf bdslucky48

Am Sonntag überwiegen zunächst die Wolken, und vereinzelt fallen auch ein paar Regentropfen. Dann wird es aber freundlicher. Das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und Region.

Sonntag, 02.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Zunächst überwiegen noch Wolken, und vereinzelt fallen auch ein paar Regentropfen. Im Laufe des Tages wird es dann aber freundlicher, und die Sonne zeigt sich noch kurze Zeit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West.

Die Nacht beginnt gering bewölkt und trocken. Später ziehen immer wieder Wolkenfelder über uns hinweg. Es gibt aber nur vereinzelt Regenschauer. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 8 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage macht besonders Rheumakranken zu schaffen. Sie spüren eine Verschlimmerung der Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Wetterfühlige leiden unter Kopfschmerzen. Außerdem werden die Atemwege zurzeit belastet, daher sollten sich Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis heute möglichst schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen scheint zunächst hin und wieder die Sonne, am Nachmittag ziehen jedoch Wolken heran. Sie bringen örtlich Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 15 und 17 Grad. Am Dienstag ist es anfangs oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Später zeigt sich dann zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Auch Sonntag ist es wechselnd bewölkt, die sonnigen Perioden sind von sehr unterschiedlicher Dauer. Im Tagesverlauf kommt es nur noch in einigen Regionen zu Regenschauern. An der Küste und im äußersten Westen entwickeln sich am ehesten Gewitter. Im Südosten Bayerns dauern die zeitweise kräftigen Regenfälle an. Der Wind aus Südwest bis Nordwest weht mäßig, in Böen frisch bis stark.

