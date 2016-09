Wetter in Stuttgart und der Region Kopfschmerzen sind vorprogrammiert

Von red 30. September 2016 - 07:08 Uhr

Für das Wochenende in Stuttgart und Region ist Regen gemeldetFoto: dpa

Zu Beginn des Wochenendes kommt der Regen zurück. Besonders Wetterfühligen kann das wechselhafte Wetter zu schaffen machen. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Freitag, 30.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung einiger Nebelfelder gibt es zunächst viel Sonnenschein. Nachmittags werden die Wolken zahlreicher, es bleibt aber bis zum Abend weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 23 und 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Süd.

In der Nacht verdichten sich die Wolken, und später beginnt es zu regnen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 12 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit leiden besonders Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter der Wetterlage. Sie sollten sich schonen und auf ungewohnte Anstrengungen verzichten. Bei Wetterfühligen kommt es zu Kopfschmerzen. Bei vielen ist die Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Rheumakranke müssen sich auf eine Verschlimmerung ihrer Schmerzen einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Samstag beginnt mit dichten Wolken, und gebietsweise fällt Regen. Später gibt es immer wieder Schauer, aber auch die Sonne kommt mal zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 21 Grad. Am Sonntag wechselt sich die Sonne mit Wolken ab, vereinzelt gibt es Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad. Am Montag scheint neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Am Dienstag setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolkenfelder ab. Vor allem an der Küste und später im Nordosten gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Über die Mitte und den Osten überwiegen graue Wolkenfelder, und es fällt teilweise ein wenig Sprühregen und Regen. Im Südosten scheint nach Frühnebel noch längere Zeit die Sonne, und es bleibt dort weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch und an der Küste und auf den Bergen auch stark aus Südwest bis West.

