Wetter in Stuttgart und der Region Goldener Herbsttag

Von red 16. Oktober 2016 - 08:03 Uhr

Der Sonntag bietet sich für einen Herbstspaziergang an.Foto: Leserfotograf Dittrich

Der Sonntag beginnt teilweise mit Nebel der Hochnebel. Im Verlauf des Tages wird es aber freundlich und mild. Hier gibt es das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Sonntag, 16.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Später wird es wolkiger, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 15 Grad auf der Alb und 18 Grad am Neckar. Der Wind weht vorwiegend schwach aus Südost.

In der Nacht ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder über uns hinweg, es gibt aber auch einige Lücken. Es bleibt dabei weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 7 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Personen mit niedrigen Blutdruckwerten leiden heute verstärkt unter Kreislaufbeschwerden mit Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen. Außerdem kommt es bei einer entsprechenden Vorbelastung zu Migräneattacken. Der Schlaf ist bei vielen oberflächlicher als sonst, so fühlt man sich schnell müde. Außerdem ist der Körper zurzeit besonders anfällig für Erkältungskrankheiten.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Der Montag beginnt häufig mit Hochnebel, sonst ist es zunächst wechselnd wolkig und trocken. Später entwickeln sich einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Am Dienstag gehen die Regengüsse in Schauer über. Vereinzelt entladen sich auch kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Im Nordosten, in Sachsen sowie an einigen Flüssen und Seen startet der Tag häufig mit zähem Nebel oder Hochnebel. Es besteht dabei oft nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Nur im Nordosten fällt aus dem Hochnebel ein wenig Sprühregen. Die meisten Sonnenstunden gibt es im Westen und Südwesten. Der Wind weht an der Nordsee frisch, sonst schwach bis mäßig aus Süd bis Ost.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: