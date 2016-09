Wetter in Stuttgart und der Region Goldener Herbstbeginn

Von red 22. September 2016 - 06:33 Uhr

Zum Herbstanfang scheint die Sonne - wenn sich der morgendliche Nebel gelichtet hat. Foto: dpa

Der Altweibersommer gibt noch einmal alles - und hat auch positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Donnerstag, 22.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

In den Vormittagsstunden lösen sich einzelne Nebelfelder bald wieder auf. Dann scheint längere Zeit die Sonne. Nur hin und wieder ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen an Neckar, Rems und Murr zwischen 20 und 22 Grad. Auf der Albhochfläche sind es etwa kühlere 15 bis 19 Grad. Es weht nur ein schwacher Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht ziehen meist nur lockere Wolkenfelder vorüber. Dabei bleibt es trocken. Örtlich entwickelt sich wieder Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 6 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit hat das Wetter einen positiven Einfluss auf unseren Organismus. Ein ruhiger und tiefer nächtlicher Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind geistige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme bereiten.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wird es mit Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad ähnlich warm wie heute. Dabei bleibt es trocken, und die Sonne scheint nach Frühnebel immer wieder. Auch am Wochenende setzt sich das freundliche Herbstwetter mit etwas Frühnebel und viel Sonnenschein fort. Es bleibt dabei trocken. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden bis zu 23 Grad. Die Nächte sind aber schon recht frisch. Am Montag erwartet uns voraussichtlich wechselhafteres und kühleres Wetter.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Zum Herbstanfang am Donnerstag stören teilweise im Osten und am Alpenrand Frühnebelfelder. Sonst wechselt sich die Sonne häufig mit den Wolken ab. Die meisten Sonnenstunden gibt es im Süden. Es besteht eine relativ geringe Regenwahrscheinlichkeit. Bei den Temperaturen ändert sich nicht viel. Es weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: