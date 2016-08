Wetter in Stuttgart und der Region Gefahr von Unwettern steigt

Von red 28. August 2016 - 08:07 Uhr

Es wird heiß, aber über den ganen Tag kann es teilweise auch unwetterartig regnen.Foto: dpa

Am Sonntag wird es noch einmal richtig heiß. Aber schon am Vormittag kann es kräftig regnen. Die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Sonntag, 28.08.2016

Mehr zum Thema

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Schon am Vormittag sind erste kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Im Tagesverlauf gibt es dann weitere Regengüsse und Gewitter, aber auch die Sonne scheint zeitweise. Vereinzelt sind auch Unwetter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen mit dabei. Abgesehen von Gewitterböen weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 28 Grad auf der Alb und 32 Grad am Neckar.

In der Nacht ziehen immer wieder Wolken vorüber. Sie bringen zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 20 und 16 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zunächst sorgt das Wetter für einen wohltuenden nächtlichen Schlaf. Geist und Körper sind ausgeruht. So sind die meisten Menschen heute gut gelaunt und fit. Im Laufe des Tages nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, und es kommt mehr und mehr zu Kopfschmerzen. Auch der Elan und die Konzentrationsfähigkeit lassen rapide nach.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, und örtlich entwickeln sich Schauer. Auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad. Am Dienstag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, Regenschauer bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad. Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein, vor allem über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Sonntag gibt es im Nordwesten und im Südwesten schon am Vormittag erste kräftige Schauer oder Gewitter. Sonst scheint aber zunächst noch häufig die Sonne. Im Tagesverlauf steigt dann fast überall die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter an. Örtlich sind wieder Unwetter mit Hagel und Sturmböen mit dabei. Am längsten freundlich und trocken bleibt es in der Lausitz und in Südostbayern. Im Nordwesten wird es zum Abend hin wieder freundlicher. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Nordwesten mäßig bis frisch mit starken Böen aus unterschiedlichen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: