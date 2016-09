Wetter in Stuttgart und der Region Es wird wieder heiß im Kessel

Von red 11. September 2016 - 08:43 Uhr

Foto: 7aktuell.de/Friedrichs

Sonne, Sonne, Sonne: Der Sommer geht in Stuttgart und der Region nochmal in die Vollen: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad.

Montag, 12.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach etwas Dunst oder Nebel am Morgen scheint bei uns häufig die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Lediglich über der Alb besteht ein leicht erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Es bleibt aber auch dort überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad. Auf der Alb bleibt es ein wenig kühler. Der Wind weht schwach aus Ost.

In der Nacht ist es oft sternenklar. Später kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 18 und 16 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. In einigen Fällen verlängert sich auch die Reaktionszeit. Wetterfühlige haben außerdem mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen löst sich der Frühnebel rasch auf, und dann kommt überall die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 29 und 31 Grad. Auch am Mittwoch gibt es nach Auflösung von Frühnebel viel Sonnenschein, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 30 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Montag gibt es nach örtlichem Nebel oder Hochnebel viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich hier und da ein paar Quellwolken. Meist bleibt es aber trocken, lediglich an den Alpen können sich einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus Ost bis Süd.

