Wetter in Stuttgart und der Region Es wird herbstlich

Von red 16. September 2016 - 07:13 Uhr

Das Wetter wird in Stuttgart und Region am Freitag etwas herbstlicher als die vergangenen Tage.Foto: dpa

Regen, dicke Wolkenfelder und Gewitter: Das Wetter ist am Freitag abwechslungsreich und zeigt sich von seiner herbstlichen Seite. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Freitag, 16.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Sonne wechselt sich mit dichten Wolkenfeldern ab. Im Tagesverlauf gibt es örtlich kurze Regengüsse, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Die Temperaturen erreichen an Neckar, Rems und Murr am Nachmittag Werte zwischen 21 und 23 Grad. Auf der Alb sind es nur noch 16 bis 20 Grad. Der Wind weht meist schwach aus West bis Nordwest. Nur bei Schauern und Gewittern gibt es vorübergehend starke Böen.

In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, und örtlich gehen noch Regenschauer nieder. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 10 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die derzeitige Wetterlage belastet vor allem das Herz und den Kreislauf. Außerdem kommt es bei vielen Menschen verstärkt zu Kopfschmerzen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis müssen sich heute auf vermehrte Atembeschwerden einstellen und sollten sich vorsichtshalber schonen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen überwiegen bei uns die Wolken, und es regnet auch ab und zu. Mit Nachmittagstemperaturen nur um 20 Grad wird es noch einmal deutlich kühler als heute. Auch am Sonntag und am Montag erwarten uns herbstliche Temperaturen. Dabei gibt es vor allem am Sonntag immer wieder Regenschauer. Erst ab Dienstag sorgt ein neues Hoch wieder für freundlicheres Wetter. Dann scheint nach Frühnebel zeitweise die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Freitag bleibt es im äußersten Nordosten und Richtung Oder meist noch freundlich und trocken. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt, und vor allem von der Nordsee bis nach Thüringen und Sachsen gibt es gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter. Aber auch im Westen und Süden entwickeln sich einige Schauer, örtlich auch Gewitter. Am Abend setzt dann im südlichen Baden-Württemberg kräftiger Regen ein. Der Wind weht im Osten und Norden schwach bis mäßig aus Ost, sonst aus West.

