Wetter in Stuttgart und der Region Es bleibt trocken

Von red 09. Februar 2017 - 06:22 Uhr

Wer viel draußen ist, sollte sich warm einpacken. Es bleibt kalt. Foto: Lichtgut

Am Donnerstag fühlen sich viele Menschen aufgrund des Wetters schlapp. Doch das ist gar nicht so ungemütlich. Hier gibt's die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Donnerstag, 09.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Immer wieder ziehen dichte Wolkenfelder über uns hinweg. Hin und wieder zeigt sich aber auch mal für kurze Zeit die Sonne. Es bleibt dabei meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 0 und 2 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost.

In der Nacht bleibt es meist bedeckt, Auflockerungen gibt es kaum. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 4 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. In einigen Fällen verlängert sich auch die Reaktionszeit. Wetterfühlige haben außerdem mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 2 und 4 Grad. Am Samstag schaut nur ab und zu die Sonne zwischen den Wolken hervor. Regen fällt aber auch nur vereinzelt. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Donnerstag kommt nur teilweise die Sonne durch, teilweise überwiegen aber auch die Wolken oder es ist neblig-trüb. An der Küste und im Osten besteht eine leicht erhöhte Schneewahrscheinlichkeit. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch mit starken Böen aus Nordost bis Südost.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: