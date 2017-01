Wetter in Stuttgart und der Region Es bleibt frostig

Von dja 20. Januar 2017 - 10:48 Uhr

Winterliche Aussichten: auch am Wochenende bleibt es eisig in der Region Stuttgart.Foto: dpa

Gute Nachrichten für alle, die sich an das eisige Wetter in Stuttgart gewöhnt haben: Am Wochenende bleiben die Temperaturen niedrig. Vor allem die Nächte werden frostig.

Stuttgart - Es bleibt frostig in Stuttgart und der Region. Auch am Wochenende werden die Temperaturen den Gefrierpunkt nicht übersteigen, in den Nächten werden es wieder bis zu -10 Grad Celsius.

Die gute Nachricht ist allerdings: Die Sonne gibt am Wochenende alles. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nicht mit Niederschlag am Samstag und Sonntag.

In der neuen Woche bleibt es eisig

Zum Start in die neue Woche bleibt es frostig. Am Montag und Dienstag könnten Wolken aufziehen, vermutlich wird es aber keinen Niederschlag geben. Die Temperaturen werden auch am Wochenanfang nicht den Gefrierpunkt übersteigen.