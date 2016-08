Wetter in Stuttgart und der Region Ein spätsommerlich warmer Mittwoch

Von red 31. August 2016 - 06:31 Uhr

Es bleibt trocken in Stuttgart und Region.Foto: 7aktuell.de/Friedrichs

Der Mittwoch startet mit einzelnen Nebelfeldern, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Hier die Aussichten für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Mittwoch, 31.08.2016

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Einzelne Nebelfelder lösen sich bald wieder auf. Dann wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt trocken. Es wird spätsommerlich warm. Die Höchsttemperaturen liegen an Neckar und Rems zwischen 26 und 28 Grad. Etwas kühlere 21 bis 25 Grad sind es auf der Alb. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht ist es teils wolkig, teils klar. Dabei bleibt es trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 12 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Aufgrund der hohen UV-Belastung besteht ein hohes Sonnenbrandrisiko. Außerdem belastet das Wetter Herz und Kreislauf. Daher sollten sich Personen mit Herzerkrankungen möglichst schonen. Bei niedrigen Blutdruckwerten treten häufig Schwindelgefühle und Kopfschmerzen auf. Zurzeit werden Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis vermehrt von Atemproblemen geplagt.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen bleibt es mit Werten bis 27 Grad sommerlich warm. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt aber gering. Auch am Freitag und Samstag setzt sich das spätsommerlich warme Wetter fort. Bei Höchstwerten bis zu 29 Grad bleibt es noch weitgehend trocken. Der Sonntag wird dann aber wechselhafter mit Regenschauern und schon etwas kühler. Zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen dann noch etwas weiter zurück.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Zur Wochenmitte setzt sich ruhiges Spätsommerwetter durch. Nach Auflösung vereinzelter Frühnebelfelder scheint zunächst häufig die Sonne oder es ist nur leicht bewölkt. Später ziehen von Westen und Süden einige dichtere Wolken in die Mitte und in den Nordwesten. Es bleibt trocken. An den Küsten bleibt es bei Seewind etwas kühler.

