Wetter in Stuttgart und der Region Eher düstere Aussichten für das Wochenende

Von dja 10. Februar 2017 - 11:01 Uhr

Die Sonne wird sich am Wochenende selten durch die Wolken kämpfen können. (Symbolbild)Foto: dpa

Wer sich auf ein sonniges Wochenende mit langen Winterspaziergängen eingestellt hat, sollte umplanen. Das Wetter zeigt sich nicht gerade von seiner besten Seite.

Stuttgart - Das Wetter am Wochenende in der Region Stuttgart lädt nicht unbedingt zu langen Spaziergängen ein. Es bleibt grau – aber immerhin auch trocken, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit.

Der Samstag wird mit einer hochnebelartigen Bewölkung beginnen, die sich womöglich das ganze Wochenende halten wird. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von sechs Grad Celsius und keinem Niederschlag. Samstagnacht werden die Tiefstwerte bei -2 Grad liegen.

Sonnige Abschnitte nicht ausgeschlossen

Der Sonntag wird vermutlich ähnlich werden, so der DWD. Die Bewölkung wird den Tag bestimmen, mit ein bisschen Glück sind aber auch sonnige Abschnitte zumindest nicht ausgeschlossen.

Pünktlich zum Anfang der neuen Woche ziehen die Wolken dann ab und die Sonne kann sich durchkämpfen.