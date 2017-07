Wetter in Stuttgart und der Region Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein

Von red 05. Juli 2017 - 06:06 Uhr

Der Tag bringt viel Sonnenschein, vor allem über der Alb entwickeln sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Mittwoch, 05.07.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag bringt viel Sonnenschein, vor allem über der Alb entwickeln sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen an Neckar, Rems und Murr Werte zwischen 29 und 31 Grad. Auf der Alb ist es mit 24 bis 28 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht ist es zunächst nur gering bewölkt oder sternenklar. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 16 und 12 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Viele Personen fühlen sich zurzeit trotz ausreichenden Schlafes müde und schlapp. Das führt häufig zu einer herabgesetzten Konzentrations- und einer geringeren Leistungsfähigkeit. Wetterfühlige leiden auch verstärkt unter Kreislaufbeschwerden. Im Norden besteht eine hohe, im Süden eine sehr hohe UV-Intensität. Schutzmaßnahmen gegen einen Sonnenbrand sind daher dringend erforderlich.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen erwartet uns ein freundlicher und sommerlich heißer Tag. Bei Höchstwerten bis 32 Grad bleibt es trocken, und die Sonne scheint häufig. Erst am Abend gibt es über der Alb ganz vereinzelt Hitzegewitter. Am Freitag bringen Quellwolken einzelne zum Teil kräftige Regengüsse oder Gewitter. Es bleibt dabei sommerlich warm. Auch das kommende Wochenende wird sommerlich. Am Samstag gibt es nur vereinzelt, am Sonntag häufiger Schauer und Gewitter. Sie bringen dann zu Wochenbeginn Abkühlung.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Mittwoch halten sich über dem Norden und Osten anfangs dichte Wolken, und es kann auch noch ein wenig regnen oder nieseln. Sonst ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Im Tagesverlauf steigt dann aber örtlich das Schauer- und Gewitterrisiko etwas an. Es weht ein schwacher, an der Küste mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

