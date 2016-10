Wetter in Stuttgart und der Region Die Sonne lässt sich wieder blicken

05. Oktober 2016

Der Tag startet mit Nebel - doch dieser löst sich im Laufe des Tages auf. Foto: dpa

Der Tag beginnt neblig - doch dann gibt es Lichtblicke. Das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und Region.

Mittwoch, 05.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber längere Zeit die Sonne, und nur einige Schönwetterwolken ziehen vorüber. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen in Stuttgart und Waiblingen Werte zwischen 11 und 13 Grad. In Albstadt ist es mit 9 Grad sogar noch kühler. Es weht ein mäßiger bis frischer, auf der Alb auch starker Wind aus Nordost.

In der Nacht ist es zunächst meist noch gering bewölkt. Später werden die Wolken zahlreicher, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 2 Grad. Auf der Alb gibt es örtlich leichten Bodenfrost.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit macht das Wetter vor allem Rheumakranken zu schaffen. Bei ihnen verschlimmern sich die Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. Auch Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen müssen sich auf Beschwerden einstellen. Besonders Bluthochdruckpatienten sollten sich schonen. Bei Diabetikern kann die Wetterlage zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ziehen viele Wolken vorüber, und es fällt auch mal örtlich etwas Regen oder Nieselregen. Mit Höchsttemperaturen nur noch um 12 Grad ist es ungemütlich kühl. Am Freitag und am Wochenende erwartet uns recht wechselhaftes und sehr kühles Herbstwetter. Am Freitag gibt es nur vereinzelt, am Wochenende wieder häufiger Regenschauer. Maximal 14 Grad werden erreicht. Auch zu Wochenbeginn ändert sich nur wenig an dem kühlen und wechselhaften Wetter. Der Goldene Oktober ist noch nicht in Sicht.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Zur Wochenmitte scheint nach Auflösung von lokalem Frühnebel vor allem im Nordwesten und Südwesten die Sonne längere Zeit. Im Osten dagegen kündigen sich dichte Wolken und einige, zum Teil kräftige Schauer an. Auch im Osten Bayerns steigt die Schauertätigkeit an. Die Schneefallgrenze pendelt um 1300 Metern Höhe. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen teilweise starker Nordost- bis Ostwind.

