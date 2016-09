Wetter in Stuttgart und der Region Die Sonne lässt sich wieder blicken

Von red 21. September 2016 - 06:28 Uhr

Immer häufiger bricht heute die Sonne hervor. Foto: dpa

Die Sonne setzt sich am Mittwoch öfter durch und macht Lust auf einen goldenen Herbst. Mehr in unserem Wetter für Stuttgart und Region.

Mittwoch, 21.09.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 18 und 20, auf der Alb zwischen 15 und 17 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost.

In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken vorüber, und es bleibt meist trocken. Später entsteht örtlich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 8 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Die Wetterlage macht in den Morgenstunden vor allem Personen mit Erkrankungen der Atemwege, aber auch Rheumakranken und Personen mit chronischer Arthritis zu schaffen. Später gibt es kaum noch wetterbedingte Beschwerden. Das Wetter hat sogar einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und sorgt für gute Laune.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen setzt sich das ruhige Herbstwetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken fort. Anfangs ist es gebietsweise neblig. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 20 und 22 Grad. Am Freitag ist es nach Nebelauflösung teils heiter, teils wolkig, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Mittwoch setzt sich im Westen und Südwesten nach Auflösung von Nebel freundliches und trockenes Herbstwetter durch. Im Nordosten und an der Elbe wird die Sonne teilweise von dichten Wolken- oder Nebelfeldern verdeckt, vereinzelt kann auch etwas Regen fallen. Es weht ein schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus östlichen bis nördlichen Richtungen.

